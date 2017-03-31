Home Costume Via libera al supporto per disabili gravissimi. 2140 i beneficiari

di Redazione 31/03/2017

La Commissione Sanità ha dato il suo benestare al programma a favore dei disabili gravissimi, di fatto, impegnando un primo intervento per 36 milioni di euro che andranno a sostegno dei disabili. Questi saranno 2140 e usufruiranno dei fondi stanziati con Legge 01/03/2017 vedendo un’erogazione pari a 5400 Euro, 1800 per tre mensilità che saranno erogati direttamente dalla Asp ai disabili o a loro rappresentanti legali. I disabili di media gravità vedranno invece un’erogazione di 1000 Euro al mese sempre per tre mesi per un complessivo di 3.000 Euro. I criteri per la compilazione della classifica dei beneficiari sono stati mutuati da quelli presi a base dalla Regione Toscana. Questo rappresenta un primo intervento a favore dei disabili che rientra, però, nell’ambito di un più organico piano di intervento sulla disabilità che si sta concretizzando anche attraverso un piano a carattere socio sanitario che vedrà anche valorizzato il ruolo delle IPAB. Finalmente dopo tanti problemi e difficoltà, un serio intervento per i disabili vede la concretizzazione. Certamente tanto c’è ancora da fare ma altrettanto sicuramente si può affermare che è stata imboccata la strada giusta.

