Come arredare una casa minimalista al meglio e senza spendere troppo

Sei un amante dello stile minimal ma pensi che arredare con tanta cura un appartamento può essere fuori budget per te? Sappi che non dovrai più continuare a scorrere quando vedi immagini di case minimaliste per paura di non poter realizzare i tuoi progetti. Infatti, questo design, per quanto implichi l’attenzione al dettaglio, è in realtà semplice da realizzare e non dovrai spendere eccessivamente. Basterà un po’ di creatività e qualche regola di buon gusto da seguire per creare l’ambiente domestico dei tuoi sogni.

La palette cromatica per una casa minimal

Innanzitutto, prendi ispirazione dalle riviste e da Internet, così da trovare le idee di arredamento minimal che più si adattano al tuo gusto personale, alle dimensioni e all’organizzazione degli spazi all’interno della tua abitazione.

Il minimalismo, in tutte le sue forme, richiede colori neutri e linee semplici: parti quindi proprio dalla palette cromatica della casa. Scegli nuance delicate, che sanno di pulito e che esprimono tranquillità. Puoi optare per il beige, creando dei contrasti con sfumature di marrone chiaro o leggermente più scuro. In alternativa, il bianco e il grigio, se abbinati nel modo giusto, creano un effetto moderno e contemporaneo.

Anche l’illuminazione deve contribuire alla valorizzazione dei colori. Opta per luci pulite e minimaliste e non considerare l’acquisto di lampade con tanti fronzoli. La soluzione ideale, che aggiungerà un tocco chic al risultato, sono le lampade da terra a sospensione con una sfera in vetro.

La scelta dei mobili: finiture semplici e materiali naturali

I mobili devono abbinarsi perfettamente ai colori utilizzati per le pareti. Se la tua scelta è ricaduta sul grigio e sul bianco, evita mobili marroni o neri, perché darebbero immediatamente un effetto ottico non piacevole. Punta su nuance simili, come le varie tonalità di grigio, oppure su un bianco panna o crema, che si discosti leggermente da un muro total white. Anche il connubio bianco-beige è perfetto per gli amanti del minimalismo.

Per quanto riguarda i materiali dei mobili, essi devono essere semplici. Prediligi quindi quelli naturali, come il legno, il metallo o il vetro, anche per gli accessori. Le finiture e la texture devono donare allo spazio un senso di calore, senza però appesantirlo. Su arredamentipignataro.it troverai un ampio catalogo di mobili per la cucina, per il soggiorno o per le camere da letto arredate in stile minimal.

Pochi complementi d’arredo ed elementi decorativi

Less is more: questa è la regola base dello stile minimal. Non temere che la tua casa sembri spoglia, perché avere pochi complementi d’arredo, disposti in modo corretto, creerà proprio quella sensazione di ordine che ami tanto. Aggiungere oggetti decorativi o mobili per riempire ogni angolo dell’appartamento darebbe immediatamente l’effetto contrario e l’essenza stessa del minimalismo si perderebbe.

Ad esempio, preferisci scaffali sospesi per libri e altri oggetti ed evita l’uso di librerie ingombranti, che non aiuterebbero al mantenimento di un’organizzazione efficace. Per quanto riguarda la decorazione delle pareti, se non ne puoi fare a meno, prediligi opere d’arte minimaliste che si integrino all’ambiente circostanze oppure fotografie in bianco e nero. Aggiungere colori vivaci o eccessi di cornici rovinerebbe il design complessivo.