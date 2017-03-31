Home Sport Torna nella massima divisione la squadra di calcio femminile a cinque

di Redazione 31/03/2017

Parliamo della squadra di calcio a cinque femminile della REV P5 Palermo che lo scorso anno aveva dovuto lasciare la competizione a causa di problemi societari. Quest’anno la società rifondata dalla Presidente Cecilia Susea e ha combattuto per ottenere il risultato che è arrivato: con due giornate di anticipo, battendo con un netto 8-0 la squadra Diano Comiso, le ragazze palermitane hanno riconquistato la serie A. Questo risultato è arrivato nonostante i tanti problemi dovuti ad assenze e infortuni ma la volontà di queste ragazze ha avuto la meglio su tutti i problemi. La Presidente ci tiene a ringraziare anche tutti gli sponsor che hanno supportato la squadra permettendole anche ottimi risultati contro squadre ben attrezzate. Ora l’obiettivo della Presidente è di affrontare la prossima stagione con la volontà di avvicinare alla Società tanti talenti siciliani per valorizzare il movimento femminile dell’isola. Il calcio femminile da sempre risente dell’impronta ancora un po’ maschilista che permane nel calcio e il seguito è limitato, ancora di più nella versione a cinque ma le ragazze palermitane meritano assolutamente la considerazione e l’ammirazione di tutti gli sportivi che devono essere orgogliosi di questa realtà cittadina.

