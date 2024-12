Pegaso Security annuncia l’acquisizione di Etna Police: rafforzamento della presenza in Sicilia

Pegaso Security, leader nel settore della sicurezza, è pronta per formalizzare – con atto definitivo del prossimo 5 dicembre 2024 – l’acquisizione di Etna Police, consolidando così un percorso iniziato con il fitto di ramo d’azienda.

Questa operazione, avviata con una gestione iniziale attraverso il fitto, ha permesso una transizione graduale e ottimizzata verso la piena integrazione di Etna Police nel gruppo Pegaso Security, garantendo al contempo continuità nei servizi e stabilità per i dipendenti.

Con l’acquisizione, Pegaso Security rafforza la propria presenza in Sicilia, un mercato strategico per l’espansione aziendale, e consolida ulteriormente la sua posizione di riferimento nel settore della sicurezza. L’operazione conferma la capacità del gruppo di investire in realtà solide e di grande valore, portando avanti un piano di crescita che punta a fornire soluzioni innovative e all’avanguardia.

Carlo De Nigris, Amministratore di Pegaso Security, ha dichiarato: “L’acquisizione definitiva di Etna Police rappresenta il coronamento di un percorso strategico e pianificato con cura. Grazie al fitto di ramo d’azienda, abbiamo avuto modo di integrare gradualmente le competenze e le risorse di Etna Police nel nostro gruppo, garantendo al tempo stesso continuità operativa e il rispetto di tutti i contratti dei dipendenti. Questo approccio ha permesso una transizione fluida e ha posto solide basi per lo sviluppo futuro della nostra presenza in Sicilia. Pegaso Security continua a dimostrarsi una realtà affidabile e solida, capace di investire e crescere a beneficio dei propri clienti e collaboratori.”

L’acquisizione definitiva di Etna Police prevede il mantenimento di tutti i contratti e delle condizioni lavorative dei dipendenti, confermando l’impegno di Pegaso Security verso la tutela delle risorse umane. Grazie a questa operazione, Pegaso Security potrà potenziare ulteriormente i propri servizi sull’isola, rispondendo in maniera sempre più efficace alle esigenze di un mercato in forte crescita. Con questa acquisizione, Pegaso Security conferma la sua strategia di investimenti mirati e il suo impegno a garantire qualità, innovazione e professionalità, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore della sicurezza in tutta Italia.