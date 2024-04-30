Linkware: l’eccellenza italiana per soluzioni digitali personalizzate
di Redazione
30/04/2024
Con una storia di successo che inizia oltre tre decenni fa nel settore dei software gestionali, Linkware si è affermata come una delle società più conosciute nel settore dell'eccellenza e dell'innovazione.
Claudio Ventre, SEO specialist e socio di Linkware Srl ci racconta la sua società.“Da sempre la nostra reputazione è stata costruita grazie all'impegno costante nel fornire soluzioni su misura e all'assistenza di un team di esperti e consulenti fiscali altamente qualificati. Oltre ad essere tra le più importanti realtà italiane nel campo dei software gestionali, Linkware ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mondo digitale e ha ampliato il proprio orizzonte entrando nel mondo online. Il nostro focus è stato quello di aiutare le aziende a crescere e a raggiungere il successo anche nel contesto digitale. Tra i nostri principali servizi offerti, la creazione di siti ecommerce è diventata una delle nostre specialità. Il nostro team di esperti è in grado di sviluppare siti web sempre aggiornati e responsive, perfettamente in linea con l'identità aziendale e del brand dei nostri clienti”.
Possiamo dire che in Italia siete stati tra i pionieri nell'integrazione del gestionale Mexal con piattaforme di ecommerce come Woocommerce e Prestashop.“Sappiamo quanto sia importante trasformare i visitatori in clienti e offriamo soluzioni complete che includono la configurazione del carrello e la gestione dei prodotti. Ecco perché abbiamo deciso di puntare, in primis, nella integrazione del software Passepartout gestionale Mexal con piattaforme di ecommerce come Woocommerce e Prestashop per poi ampliare la nostra offerta anche nell’integrazione tra gestionale dei negozi online conShopify. Questa sinergia ci consente di offrire soluzioni personalizzate e di garantire un flusso di lavoro fluido tra la gestione dei prodotti e il sistema gestionale, semplificando così le operazioni aziendali”.
Da Torino a tutta Italia“La nostra missione non si è mai voluta fermare alla città di Torino, ma, da sempre, si estende a tutto il territorio italiano. Siamo qui per aiutare le aziende ovunque esse siano, fornendo soluzioni digitali innovative e assistenza personalizzata. Scegliendo Linkware, le aziende possono contare su un partner affidabile che offre competenze approfondite nel settore e un'ampia gamma di servizi per supportare la loro crescita. La nostra esperienza nel campo dei software gestionali ci consente di fornire soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni azienda, garantendo un vantaggio competitivo nel mercato digitale.
Quali sono i servizi più importanti offerti da Linkware?“Uno dei nostri servizi principali è la creazione di siti web personalizzati. Il nostro team di esperti in web design e sviluppo è specializzato nell'ideazione e nella realizzazione di siti web ed ecommerce accattivanti, funzionali e altamente performanti. Ogni progetto web che sviluppiamo è unico e riflette l'identità aziendale del cliente, offrendo un'esperienza utente ottimale e un design responsive che si adatta a qualsiasi dispositivo. Oltre alla creazione di siti web, offriamo anche servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO). La visibilità online è fondamentale per il successo di un sito web e noi siamo qui per aiutare le aziende a raggiungere una posizione di rilievo sui motori di ricerca attraverso l'implementazione di strategie SEO efficaci, ottimizziamo i siti web per migliorare il loro ranking e aumentare la visibilità online, consentendo alle aziende di raggiungere un pubblico più ampio e di generare maggiori opportunità di business”.
Come funziona il servizio in white label per web agency“Da qualche anno abbiamo deciso di offrire un servizio per le web agency in white label. Questa soluzione consente alle web agency di estendere la propria offerta senza dover investire in risorse aggiuntive. Forniamo servizi di web design e sviluppo personalizzati, permettendo alle web agency di soddisfare le esigenze dei propri clienti mantenendo la propria identità aziendale. La nostra professionalità, l'attenzione per i dettagli e la cura del cliente sono i valori che ci contraddistinguono. Ci impegniamo a offrire un'assistenza professionale e personalizzata, ascoltando le esigenze dei nostri clienti e fornendo soluzioni su misura che soddisfino le loro specifiche necessità”. Ecco perché possiamo dire che Linkware è la scelta di eccellenza per le aziende che desiderano crescere nel mondo online. Grazie alla loro esperienza nel settore, ai servizi di creazione di siti ecommerce e all'integrazione con piattaforme come Woocommerce e Prestashop, sono in grado di offrire soluzioni personalizzate e di supportare le aziende nella loro trasformazione digitale. Perché come dice Ventre “siamo qui per aiutare le aziende a raggiungere il successo, ovunque esse siano in tutta Italia, con i nostri servizi di creazione di siti web, posizionamento SEO e supporto alle web agency, aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi digitali e a distinguersi nel mercato digitale”.
Articolo Precedente
Emergenza di una Finestra Rotta: Consigli e Pronto Intervento Fabbro a Milano
Articolo Successivo
Come arredare una casa minimalista al meglio e senza spendere troppo
Redazione