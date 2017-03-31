Home Costume Si avvicinano le Amministrative e gli animi si scaldano

Si avvicinano le Amministrative e gli animi si scaldano

di Redazione 31/03/2017

Il Ministro Minniti ha fissato la data per lo svolgimento delle elezioni Amministrative che interessano numerosi capoluoghi di Provincia e di Regioni oltre ad tanti altri Comuni e tra tutti anche il Capoluogo siciliano. Ancora candidato alla rielezione il Sindaco uscente Leoluca Orlando sostenuto dalla lista Democratici e popolari ma anche appoggiato, non senza malumori interni, anche dal PD locale. Proprio questo ha portato a scaldare gli animi e a contrapposizioni tra il pentastellato Di Battista e il segretario locale del PD Carmelo Miceli. Ci sta che rivalità politiche possano anche sfociare in vivaci polemiche, quello che dovremmo mai avvenire è che da rivalità politiche prendano vita pesanti insulti e minacce ma proprio questo sta avvenendo a Palermo: sedicenti sostenitori del M5S hanno minacciato pesantemente Miceli con frasi del tipo “Auguro a te e alla tua famiglia tutto il male possibile e spero che prima di morire soffriate le pene dell’inferno” e altre sullo stesso tono. La dialettica politica, se ancora si possono definire tali atti, non dovrebbe mai scadere a tanto bassi livelli. Si attende ora una presa di posizione del Movimento 5 stelle su questo fatto.

