Le principali tipologie di avvocato
di Redazione
17/02/2023
Essere un avvocato significa avere l'opportunità di eseguire il proprio dovere nel mantenimento della pace e della giustizia. Ma cosa vuol dire esattamente "esercitare la professione forense"? Ci sono diverse tipologie di avvocati che svolgono ruoli diversi in relazione alla legge: in questo articolo, parleremo proprio delle principali specializzazioni legali per capire meglio come i vari settori della legge si incrociano tra loro; capiremo quale orientamento abbracciare nell’ambito specificatamente collegato al diritto e scopriremo le aree più comuni (come, ad esempio, quella del risarcimento danni a Torino) dove gli avvocati possono intraprendere la loro carriera professionale. Siete curiosi? Allora entrate con noi in questa ricca fonte di informazioni imperdibili!
Avvocato civileGli avvocati civili si occupano principalmente del diritto civile e sono specializzati nella mediazione, nella tutela di diritti individuali sia dinanzi alla Magistratura sia nell’ambito di disputa tra privati; inoltre, spesso consigliano l’utilizzo di strumenti di mediazione esterna. Gli avvocati civili si occupano anche della risoluzione dei conflitti nelle controversie legali tra individui, società, enti governativi o altre istituzioni; affrontano anche con i loro clienti questioni legali relative alla proprietà, al matrimonio, a testamenti, a procedure di autorizzazione bancaria, a proprietà intellettuale e a tutte le cause pertinenti al diritto civile. Infine, molti avvocati civili si occupano di occupazione e licenziamento, di successione, di locazioni e di contratti; offrono anche consulenze legali su questioni come contratti collettivi, assicurazione della responsabilità civile e quant'altro riguardi le pratiche civili.
Avvocato penaleUn avvocato penale si occupa principalmente di affrontare casi che coinvolgono reati penali e/o cause in materia penale; notizie relative a crimini, accuse ed eventualmente un processo di fronte a un giudice sono tutte situazioni che possono essere affrontate da un avvocato specializzato in diritto penale. In generale, l'avvocato penale deve essere esperto nei sistemi giuridici sia statali sia federali, con una conoscenza approfondita delle leggi in vigore e del modo in cui vengono applicate. L'avvocato penale ha la responsabilità di difendere i suoi clienti contro accuse penali, fornendo consulenza legale, assistendo nella preparazione dei documenti e rappresentando effettivamente il proprio cliente durante le udienze legali. Per questo, l'avvocato penale deve anche raccogliere le necessarie prove per difendere il proprio cliente, confrontando testimoni, studiando le regole procedimentali e le sentenze precedenti: la capacità di fare ricerche storiche e di elaborare piani strategici, quindi, è un'abilità essenziale per un avvocato penale.
Avvocato commercialeUn avvocato commerciale è un professionista esperto in diritto commerciale, che può essere consultato dai clienti in questioni legali che coinvolgono le loro attività commerciali. Un avvocato commerciale aiuta anche nella creazione e nella gestione di imprese, nella tutela dei diritti commerciali dei clienti, nello sviluppo di contratti e nella risoluzione dei problemi legali. Per tutte queste ragioni, un avvocato commerciale deve avere una formazione specifica in materia di diritto commerciale, di diritto fiscale, di proprietà intellettuale, di contratti, di transazioni e di proprietà aziendali. Le abilità necessarie per operare efficacemente come avvocato commerciale, dunque, includono anche un'ampia comprensione della contabilità e delle leggi di mercato.
Avvocato lavoristaL'avvocato lavorista si occupa di tutte le questioni che riguardano i diritti dei lavoratori, come l'elaborazione dei contratti di lavoro, lo svolgimento di trattative salariali, eventuali cause legali contro i datori di lavoro per violazione del contratto, il risarcimento dei danni, le cause relative all'occupazione e alla discriminazione. Inoltre, l'avvocato lavorista fornisce anche assistenza legale ai lavoratori che hanno intenzione di presentare una denuncia contro il datore di lavoro o che intendono chiedere una retribuzione per prestazioni non adeguatamente retribuite. Inoltre, può anche offrire consulenze a coloro che cercano di modificare le proprie condizioni contrattuali all'interno del proprio ambiente lavorativo. Gli avvocati specializzati in diritto del lavoro hanno spesso contatti con agenzie governative e sindacati e sono solitamente membri attivi dell'Associazione dell'Avvocatura del Lavoro: questa associazione fornisce anche loro un sostegno legale nel caso in cui si presentino controversie con i propri dipendenti.
Articolo Precedente
In quali casi può essere utile la terapia di coppia
Articolo Successivo
Come fare pubblicità sui social media
Redazione