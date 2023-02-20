In quali casi può essere utile la terapia di coppia
di Redazione
20/02/2023
Ci sono molti casi in cui può essere utile intraprendere una terapia con uno psicologo online. A volte, ad esempio, capita che le cose si complichino nella vita di coppia: in questi casi, quando la comunicazione diventa una sfida, il conflitto aumenta e i sentimenti sono dolorosi, può essere utile ricorrere all’aiuto professionale attraverso la terapia di coppia. La terapia di coppia è un intervento clinico progettato specificamente per fornire supporto, occupandosi delle dinamiche che caratterizzano le relazioni intime come quelle tra marito e moglie o tra due semplici fidanzati. La sua finalità principale consiste nel ridurre le tensioni intrapsichiche dei partner e migliorare l'intesa reciproca al fine di raggiungere un maggiore livello di comprensione reciproca. In questo articolo, esamineremo nel dettaglio in quali casi può rivelarsi particolarmente utile ricorrere alla terapia di coppia, che in alcuni casi può essere accompagnata da altri strumenti terapeutici finalizzati alla risoluzione di potenziali conflitti di coppia.
Problemi relazionali o di comunicazioneIn caso di problemi relazionali o di comunicazione, la terapia di coppia può aiutare le persone a riconoscere i loro comportamenti che hanno contribuito a creare o a mantenere il problema. Il terapista aiuterà la coppia a esaminare le motivazioni alla base delle loro azioni, che possono essere trasformate in una consapevolezza più profonda tra i partner; inoltre, il terapista può guidare la coppia nell'apprendimento di strategie concrete e nell'uso di nuove abilità per gestire in modo costruttivo la conflittualità e le tensioni. La terapia di coppia insegna alle persone come trattarsi l'uno con l'altro in modo rispettoso e come affrontare le preoccupazioni dell'altro, senza condannarlo o punirlo: gli strumenti che vengono appresi possono aiutare queste persone a costruire una migliore comprensione reciproca, ad affrontare meglio i problemi e a comunicare in modo più efficace.
Lavorare sulla sessualità e sull'intimitàUno dei campi in cui la terapia di coppia può essere particolarmente utile è quello della sessualità e dell'intimità. Molte persone e coppie soffrono di problemi di comunicazione, di rabbia, di conflitti, di infedeltà e di mancanza di rispetto della privacy nelle loro relazioni: la terapia di coppia può contribuire a risolvere queste difficoltà ed esplorare l'intimità in modo equilibrato. Inoltre, i terapeuti possono lavorare con le coppie per aumentare l'empatia reciproca e per implementare strategie sane per incorporare la sessualità in una relazione più profonda; possono anche incoraggiare le parti coinvolte a identificare più chiaramente le loro convinzioni riguardo al sesso e cercare di superarle, se necessario. La terapia di coppia, infine, può anche aiutare le persone a superare blocchi emotivi e favorire una maggiore apertura nell’ambito del sesso: questa terapia, infatti, aiuta le coppie a esplorare anche cose che vengono rifiutate o temute.
Affrontare un evento particolare che può aver messo a dura prova la coppiaQuando un evento particolare, come una malattia, un decesso o una perdita di lavoro, mette a dura prova la coppia, la terapia di coppia può essere di grande aiuto. In queste situazioni, il supporto, l'empatia e l'incoraggiamento del terapista possono aiutare i partner a gestire le sfide emotive che accompagnano queste difficili circostanze. La terapia, inoltre, può anche aiutare le coppie ad affrontare problemi più comuni, come la perdita di interesse reciproco, le finanze o la gestione dei figli; può aiutare, quindi, le persone a comunicare in maniera profonda ed efficace, ad esprimere i propri sentimenti e a trovare soluzioni che rispettino le esigenze di entrambi. Il terapista può anche aiutare i partner a capire quali aspetti della loro vita insieme hanno bisogno di maggiore attenzione e offrire strategie su come affrontarli: questo perché le tecniche usate all'interno della terapia di coppia possono facilitare la fiducia e l'affidabilità tra i partner, rafforzando così il loro legame.
Articolo Precedente
Trading automatico: che cos’è, come funziona e quali sono i vantaggi?
Articolo Successivo
Le principali tipologie di avvocato
Redazione
Articoli Correlati
Che cosa è l'andropausa
05/05/2023