I framework più utilizzati per la programmazione in C#

Prima di parlare dei framework utilizzati con C#, è bene chiarire ai profani cosa sia C#.

Si sharp, come si pronuncia, è un linguaggio di programmazione di alto livello.

Questo non significa che sia un linguaggio complicato da imparare, ma che ha una complessità e un’utilità specifica per determinati tipi di lavoro.

Sicuramente per impararne in maniera ottimale l’uso è preferibile avere delle competenze di programmazione di base, ma ovviamente possono accostarsi al suo apprendimento anche persone senza alcuna istruzione a riguardo e partire quindi da zero.

C# è un linguaggio orientato agli oggetti multipiattaforma ed è usato principalmente nello sviluppo di software. Ha una sua memoria, quindi, non occorre una ram, ha una libreria molto ampia e una sintassi piuttosto semplice. Dunque, imparare questo linguaggio ha tantissimi vantaggi.

All’inizio C# veniva utilizzato solo per lo sviluppo di programmi per sistema windows, mentre adesso, grazie all’aggiornamento dei programmatori Microsoft, viene impiegato anche per la creazione di applicazioni web compatibili con Android e iOS.

Ovviamente C# è un’evoluzione del linguaggio C, che è invece un linguaggio imperativo di stampo procedurale, e a sua volta diverso da C++, pur appartenendo alla stessa famiglia, che è un linguaggio general purpose, sempre orientato agli oggetti ma deve essere compilato in ogni sua parte per la scrittura del codice.

Il linguaggio C# consente ai programmatori di lavorare anche sull’ambiente di sviluppo (IDE). Per quanto riguarda Si Sharp, l’IDE più utilizzato è Visual Studio, che consente di elaborare qualsiasi tipo di applicazione Android o iOS.

L’alternativa a Visual Studio è l’utilizzo di un framework che consenta di spingere comunque al top l’IDE e per quanto riguarda C# il framework migliore, oltre che quello più adoperato, è framework.net.

Da tempo, anzi, i programmatori preferiscono l’uso integrato di C# e framework.net per creare applicazioni, software ecc.

.NET Framework cos’è e come funziona

.NET Framework è un ambiente di sviluppo Windows che mette a disposizione dei programmatori diverse funzioni per le app in esecuzione. Funziona attraverso una libreria di classi e il CLR, ossia il Common Language Runtime, che è il motore di esecuzione per gestire le app a loro volta in esecuzione.

.NET Framework include anche servizi di gestione della memoria; infatti, CLR si occupa della memoria per le app senza che i programmatori debbano preoccuparsi della sua allocazione.

Questo framework lavora attraverso un codice intermedio, il CIL, che rende possibile l’interoperabilità fra i vari linguaggi. Inoltre, la sua libreria di classi è molto vasta; infatti, non si deve scrivere molto codice per le operazioni da svolgere.

.NET Framework ha librerie a seconda delle app da sviluppare, per esempio ASP.NET per le app Web, ADO.NET per l’accesso ai dati ecc.

Tutte le versioni di .NET sono compatibili, salvo eccezioni che comunque possono essere risolte mediante il CLR.

Come imparare a lavorare con C#

La programmazione non sembra mai facile agli occhi di un utente completamente inesperto e la complessità di alcuni linguaggi fa sì che spesso ci si cimenti con quelli apparentemente più semplici.

Certo C# è un linguaggio elevato e avere conoscenze pregresse può essere solo un vantaggio, ma nessuno dovrebbe sentirsi impossibilitato nel suo apprendimento, perché individuando un percorso didattico idoneo si può partire da zero e imparare a programmare con C# come un professionista.

Il corso professionale in programmazione C# di MAC Formazione serve proprio allo scopo. Progettato grazie a un team di esperti del settore, questo percorso formativo consente a chi si iscrive e conclude con successo la formazione di aggiungere nuove competenze al suo bagaglio professionale o di darsi nuove opportunità lavorative.

Terminato il percorso, ogni allievo ottiene un attestato che riconosce ufficialmente le abilità sviluppate e può accedere con diverse agevolazioni agli esami per certificazioni più prestigiose come quelle di Knowledge Pillars, di cui MAC Formazione è ente accreditato.