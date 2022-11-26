Cinque consigli per fare SEO
di Redazione
26/11/2022
SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization. È una parte del marketing digitale che si concentra sull'attrazione dei clienti attraverso i motori di ricerca. L'obiettivo della SEO è ottenere il maggior numero possibile di visitatori sul tuo sito Web, blog o profilo sui social media e convertirli in lead e clienti. Questo meccanismo può essere utilizzato da tutte le aziende in qualsiasi settore, ma è particolarmente importante per le attività che hanno una sede fisica e che vogliono raggiungere potenziali clienti. Il miglior modo per aumentare la propria popolarità e il proprio bacino di utenza è quello di avere una forte presenza online e ottimizzare il sito web per i motori di ricerca come Google, Bing, Yahoo!, ecc. Nelle prossime righe andremo a vedere cinque consigli per fare SEO.
Affidati ad espertiIl primo passo per riuscire a fare SEO nel miglior modo è quello di affidarti a esperti e professionisti del settore. Si tratta, infatti di un processo complicato e che richiede tempo e studio. Fare SEO per la propria azienda è uno degli aspetti più importanti per la tua crescita professionale e, proprio per questo motivo ti consigliamo di investire su professionisti in grado di ottenere risultati degni di nota. Cerca sempre un’azienda preparata, specializzata nel settore e che abbia esperienza. Per esempio iris comunicazione è un’azienda specializzata in SEO e tutto ciò che rientra nel campo del digital marketing. Si tratta di un team di esperti che sarà in grado di occuparsi a 360° di tutti gli aspetti della comunicazione e del marketing, sia fisico che online.
Crea una strategia su misura per la tua attivitàLa SEO è una parte cruciale di qualsiasi strategia di marketing digitale. È importante disporre di una strategia SEO prima che l'azienda inizi a fare affidamento su Internet per l'acquisizione dei clienti. Questo passaggio non deve essere trascurato perché può essere difficile determinare quanto tempo e impegno un'azienda dovrebbe dedicare alla propria strategia SEO. La strategia SEO di un'azienda dovrebbe essere creata pensando a ciò che vuole il suo pubblico di destinazione, dove vuole posizionarsi nella pagina dei risultati del motore di ricerca e quanto bene convertirà i visitatori in clienti.
Ottimizza il sito web anche per mobileL'importanza dell'ottimizzazione dei siti web per dispositivi mobili è aumentata negli ultimi anni perché il numero di persone che accedono ai loro siti da dispositivi mobili è notevolmente più elevata. Ci sono molte ragioni per cui le aziende dovrebbero ottimizzare il proprio sito Web per i dispositivi mobili. In primis, gli utenti mediamente trascorrono più tempo sui loro telefoni che sui computer e li utilizzano più spesso rispetto ai desktop per effettuare acquisti. In secondo luogo, la maggior parte delle ricerche viene condotta su smartphone, quindi ha senso che il tuo sito sia ottimizzato anche per questo dispositivo. Ultimo motivo, ma non per importanza, è che la maggior parte delle persone che visitano il tuo sito utilizzeranno uno smartphone o un tablet, quindi non dovrai più competere solo con gli utenti desktop; stai competendo con altre aziende che hanno ottimizzato i propri siti appositamente per tablet e smartphone.
Pubblica testi con contenuti visiviUn'azienda nel mercato per una nuova strategia di marketing dovrebbe prendere in considerazione la pubblicazione di testi con contenuti visivi per aumentare la propria visibilità e il posizionamento sui motori di ricerca. Un testo non è sufficiente per posizionare un sito web in cima alla pagina dei risultati dei motori di ricerca (SERP). Un'azienda deve disporre di contenuti coerenti e di qualità che siano rilevanti per la propria attività e per il pubblico di destinazione.
Aggiorna sempre le pagine più vecchieRinnovare le vecchie pagine per la SEO aziendale è molto utile per rimanere sempre tra le prime ricerche. Ti consigliamo infatti di approfittare del tempo che hai dedicato alla creazione di queste pagine aggiornandole con nuovi contenuti e assicurandoti che siano posizionate in alto sui motori di ricerca.
