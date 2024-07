Gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un piano d’azione globale adottato nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite; questo piano ambizioso è volto a promuovere la pace e il benessere delle persone e del pianeta, con una scadenza fissata per l’anno 2030.

L’Agenda stabilisce 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che coprono una vasta gamma di sfide globali, tra cui povertà, disuguaglianza, clima, degrado ambientale, prosperità, pace e giustizia. Uno degli obiettivi più critici è l’Obiettivo 3, che mira a garantire la salute e a promuovere il benessere per tutti a tutte le età.

La realizzazione dell’Obiettivo 3 richiede quindi un accesso universale a servizi sanitari di qualità e l’implementazione di politiche per promuovere la salute a tutti i livelli della società. Ciò include il rafforzamento dei sistemi sanitari, dell’assistenza domiciliare integrata, che comprende richieste sempre più frequenti anche in Italia come l’assistenza anziani a Como, il miglioramento dell’igiene e della sanità ambientale, l’incremento del finanziamento per la ricerca sanitaria, e la collaborazione tra i governi e le organizzazioni internazionali per monitorare e combattere le minacce alla salute pubblica.

L’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030

Questo obiettivo è fondamentale perché la salute è un diritto umano essenziale e rappresenta la base necessaria per costruire una vita prospera e funzionale. Tra le mete specifiche di questo obiettivo ci sono la riduzione del tasso di mortalità materna, la fine delle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie trasmissibili, la riduzione delle morti e delle malattie da inquinamento e altri pericoli ambientali, e la promozione della salute mentale e del benessere.

L’Obiettivo 3 non è solo una questione di cura delle malattie ma una visione comprensiva che include la prevenzione, il trattamento e la creazione di un ambiente più sano per tutti gli individui, dimostrando come la salute sia interconnessa con altri obiettivi come la riduzione della povertà, l’educazione di qualità e il lavoro dignitoso e la crescita economica.

Tutti gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile

Oltre all’Obiettivo 3, che si concentra sulla salute e il benessere, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile stabilisce una serie di obiettivi che affrontano sfide globali interconnesse. Questi obiettivi mirano a sradicare la povertà in tutte le sue forme e a porre fine alla fame, garantendo al contempo la sicurezza alimentare, una migliore nutrizione e un’agricoltura sostenibile. Si impegna anche a fornire un’educazione di qualità, inclusiva ed equa, promuovendo opportunità di apprendimento permanente per tutti, e a raggiungere la parità di genere, emancipando tutte le donne e le ragazze.

L’agenda prevede la garanzia dell’accesso universale all’acqua pulita e alla sanificazione, così come l’accesso a sistemi di energia affidabili, sostenibili e moderni per tutti. Si propone inoltre di promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile, che offra occupazione piena e produttiva e lavoro dignitoso per tutti, di costruire infrastrutture resilienti, di promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione.

Città e comunità sostenibili

Altri obiettivi includono la riduzione delle disuguaglianze sia all’interno che tra i Paesi, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili, e assicurare modelli di consumo e produzione sostenibili. L’agenda incoraggia azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti e sottolinea l’importanza di conservare e utilizzare in modo sostenibile le risorse marine e terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, e arrestare la perdita di biodiversità.

Infine, l’agenda promuove la pace, la giustizia e la costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli, e sottolinea l’importanza di rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile. Questi obiettivi rappresentano un impegno collettivo verso lo sviluppo globale che, oltre ad affrontare le emergenze immediate, prepara il terreno per una prosperità duratura per le generazioni future.