Come pulire il divano in base al tessuto
di Redazione
24/03/2022
Il divano è considerato il Re della casa, il posto dove buttarsi la sera dopo una lunga giornata di lavoro e rilassarsi guardando la tv o leggendo un libro. Il divano è anche il cuore della casa, perché accoglie parenti e amici, ma appunto per questa sua grande “fama” è anche fra le cose che si deteriorano o sporcano maggiormente in casa. Il divano è fatto di diverse forme: dal più piccolo al divano gigante, e diversi colori e tessuti. In base al tessuto in cui è realizzato vi è un modo diverso per pulirlo e prendersene cura. Sarebbe preferibile un divano sfoderabile ma in caso non fosse così vi daremo tutti i consigli necessari su come lavarlo.
Prendersene cura quotidianamentePer poter avere un divano sempre pulito e come appena comprato è necessario prendersene cura tutti i giorni. Ad esempio passare l'aspirapolvere per togliere la polvere e i peli in caso si abbiano animali in casa. Se si tratta di divani in pelle si può tenere pulito quotidianamente passandovi sopra un panno morbido. Inoltre, in commercio ci sono diversi tessuti elastici realizzati apposta per coprire i divani così che non si usuri nel tempo e si proteggono dalle macchie.
Divano in tessuto: come pulirloI divani in tessuto, sono fra i più comuni e possono essere sia sfoderabili che non. In caso non fosse possibile togliere la fodera e lavarla in lavatrice ci possono fare questi passaggi per pulirlo. Dopo aver passato l’aspirapolvere su tutti i lati del divano, in un secchio pieno di acqua tiepida versare un bicchiere di aceto bianco e qualche goccia di olio essenziale. Si può scegliere la profumazione che più si preferisce. Invece, in alternativa all’aceto bianco, che può avere un odore forte, si può usare il bicarbonato, in fondo, l’effetto igienizzante è pressoché lo stesso. Adesso servirà un panno in microfibra che bagnerete all’interno del preparato come poco sopra e strizzate bene per poi passare su tutta la superficie del divano. Questo farà splendere il tessuto, lo igienizza ed elimina gli acari.
Divano in velluto: puliziaIl divano in velluto è stato negli ultimi anni un grande ritorno di moda. Si tratta di un materiale molto sofisticato e dal sentore retrò. La pulizia del velluto deve partire dalla spolverata, per farlo utilizzate una spazzola e passatela prima verso il senso del pelo e poi contropelo. Per lavarlo invece preparate un secchio d’acqua tiepida con aceto bianco e passatelo sul tessuto con una spazzola dalle setole morbide. In caso di macchie basterà aggiungere all' acqua e aceto un paio di gocce di detersivo per i piatti. Per asciugare, passate il phon tenendosi a debita distanza per non creare aloni o rovinare il tessuto.
Divano in pelleInfine, i divani in pelle, un tessuto un po’ più difficile da conservare ma non impossibile. Il metodo di pulizia migliore per questo tipo di tessuto, specialmente se in pelle colorata è passare uno straccio di pelle di daino bagnata. Strizzare bene e passarlo su tutta la superficie del divano. Se il divano invece, è in pelle bianca, sarà molto più semplice lavarlo. La base è sempre un secchio con almeno un litro di acqua tiepida dove versare questa volta un po’ di detergente delicato. Sempre un panno in microfibra da bagnare, strizzare bene e passare su tutto il divano. Successivamente con un panno asciutto e morbido, asciugare tutta la superficie bagnata. Se il divano in pelle si macchia e avete modo di accorgervene subito e rimediare: tamponate con un po’ di borotalco e togliete l’eccesso con un pennello dalle setole morbide. Successivamente sulla macchia passate un po' di latte detergente aiutandovi con un discreto cotone. Se il divano è colorato, passate del sapone di Marsiglia sulla macchia con la pelle di daino e asciugate con un panno morbido.
