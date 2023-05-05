Che cosa è l'andropausa
di Redazione
C'era una volta, in un mondo non troppo lontano dal nostro, il mito che solo le donne fossero soggette a cambiamenti ormonali importanti durante la loro vita. Tuttavia, con l'avanzare della scienza e della medicina, è emersa quella che viene definita "andropausa", una condizione spesso avvolta nel mistero e nell'incomprensione, ma che riguarda milioni di uomini in tutto il globo e di cui si occupa, per esempio in Sicilia, un esperto andrologo Palermo. Mettetevi comodi mentre vi guidiamo attraverso un viaggio alla scoperta dell'andropausa: cos'è? Quali sono i sintomi? Come può essere diagnosticata e affrontata per vivere al meglio questa fase della vita? Esploreremo tutte queste domande e molto altro ancora in questo articolo.
I sintomi dell'andropausaL'andropausa è una fase nella vita degli uomini in cui si verificano cambiamenti ormonali simili a quelli che le donne sperimentano durante la menopausa. Questi cambiamenti ormonali possono avere un impatto significativo sulla vita di un uomo, influenzando la sua salute fisica e quella mentale. Esistono diversi sintomi dell'andropausa che gli uomini possono sperimentare, alcuni dei quali sono comuni a entrambi i sessi durante la menopausa.
- Uno dei primi sintomi dell'andropausa è la diminuzione del desiderio sessuale o della libido. Questo sintomo può essere accompagnato dalla difficoltà di raggiungere o mantenere un'erezione, noto come disfunzione erettile; altri sintomi sessuali possono includere orgasmi meno intensi o difficoltà a raggiungerli.
- Gli uomini in andropausa possono anche sperimentare cambiamenti a livello emotivo. L'irritabilità, la depressione e l'ansia sono tutti sintomi comuni dell'andropausa: questi sintomi possono essere accentuati dalla comprensione del fatto che si sta invecchiando e dalla preoccupazione per la propria salute.
- Altri sintomi fisici dell'andropausa possono includere una caratteristica della massa muscolare e della forza, una maggiore quantità di grasso corporeo e una perdita della densità ossea. Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di fratture ossee e altre malattie legate all'invecchiamento come l'osteoporosi.
- Inoltre, gli uomini in andropausa possono notare una diminuzione della loro energia e della loro resistenza, spesso accompagnata da una riduzione dell'entusiasmo per le attività che una volta facevano con piacere.
- Infine, ci sono alcune malattie che possono manifestarsi durante l'andropausa, come ad esempio il diabete, l'ipertensione e alcune malattie del cuore. Gli uomini in andropausa dovrebbero essere monitorati per la presenza di queste malattie e per mantenere uno stile di vita sano, proprio al fine di prevenirne lo sviluppo o il peggioramento.
Diagnosi dell'andropausa: criteri ed esami diagnosticiLa diagnosi dell'andropausa può essere un processo difficile, in quanto i sintomi possono variare da persona a persona e possono essere causati da altre condizioni mediche. Tuttavia, ci sono diversi criteri ed esami diagnostici che possono essere utilizzati per identificare l'andropausa.
- Il primo criterio per la diagnosi è l'età. L'andropausa di solito colpisce gli uomini tra i 45 ei 55 anni, anche se può verificarsi a qualsiasi età. Se un uomo ha sintomi come bassa libido, stanchezza, depressione o problemi di erezione in questa fascia di età, l'andropausa potrebbe essere la causa.
- Il secondo criterio è la valutazione dei livelli di testosterone. Il testosterone è l'ormone maschile principale che diminuisce naturalmente nel tempo: se i livelli di testosterone sono troppo bassi, potrebbe essere un segnale dell'andropausa. Vi sono diversi esami disponibili per la valutazione dei livelli di testosterone che includono il dosaggio del sangue, della saliva o delle urine. Tuttavia, è importante ricordare che anche i livelli di testosterone normali possono non garantire che l'uomo non sia affetto dall'andropausa. Infine, gli esami possono includere ulteriori test per valutare la salute generale dell'uomo, tra cui la valutazione della densità ossea, del colesterolo e della glicemia.
