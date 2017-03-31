Home Economia Buoni risultati di Palermo sul versante del turismo: sale in classifica

Buoni risultati di Palermo sul versante del turismo: sale in classifica

di Redazione 31/03/2017

L’Epifania tutte le feste si porta via, recita un detto popolare ma ormai siamo quasi alle vacanze di Pasqua cui seguirà il 25 aprile, almeno per noi italiani. Con queste ricorrenze, cui seguirà immediatamente il primo maggio, complice le temperature che cominciano a diventare piacevoli e il bel tempo, arrivano anche i turisti in tutta la nostra penisola, isole comprese. Moltissimi approfitteranno per visitare le tante bellezze artistiche e architettoniche delle città italiane, altri approfitteranno del clima per una prima tintarella sulle spiagge, altri ancora percorreranno i sentieri di montagna ormai sgombri dalla neve. Palermo è una bella città che offre anche la ricreazione balneare e per questo è amata da molti turisti che quest’anno saranno molti di più del solito. Questo dicono i dati di eDreams, la più grande agenzia di viaggi online, leader in Europa. Si prevede un flusso di turisti in aeroporto di Palermo e Catania che supera quello della città turistica per eccellenza, Firenze. Al di fuori dell’Italia, una città con caratteristiche simili a Palermo, nota per la sua vocazione turistica è Siviglia, in Spagna ma sempre secondo i dati eDreams, quest’anno Palermo batte Siviglia in fatto di turismo, che è un bel risultato. Nelle classifiche italiane delle città visitate dai turisti la parte del leone la fa sempre Roma, seguita da Milano; lo scorso anno Palermo si trovava al 5° posto, quest’anno si trova tra i primi tre. Un progresso di cui non si può non rallegrarsi.

