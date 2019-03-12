Il nuovo mercato dei siti web a Palermo
di Redazione
12/03/2019
Il 2019 è un anno che certamente verrà ricordato anche per il progresso in termini di digital marketing, ossia di quella branca del commercio che si occupa di pubblicizzare servizi e prodotti attraverso il web e il digitale. Per questa ragione ultimamente sono nate molte web agency Palermo che si occupano di realizzare siti web o di dar visibilità e traffico alle piccole e medie imprese del territorio attraverso la comunicazione online. La pubblicità è da sempre stato il veicolo perfetto per vendere di più e far conoscere nuove e vecchie attività commerciali. Il web è solo il nuovo campo dove avviene questa pubblicizzazione. Essere presenti nel web nel 2019 è importantissimo perchè estende il bacino di utenti e di nuovi possibili contatti, aumentando la notorietà del proprio brand e dando valore ai propri servizi. Per queste ragioni negli ultimi mesi a Palermo e Provincia si sta creando un vero e proprio “mercato dei siti web” con tante interessanti proposte per tutti coloro che vogliono approdare su internet con una buona strategia.
Il valore di un sito internet rispetto alla pubblicità sui socialMolte delle attività che operano a livello territoriale si preoccupano principalmente di apparire nei social network, quei canali come Facebook e Instagram che ogni giorno contano decine di migliaia di visitatori al giorno. Apparire anche solamente con una “storia” o con una “pagina” permette al gestore dell’attività di farsi conoscere, dire “io ci sono” e magari conquistare un nuovo cliente. I social network, tuttavia, hanno un pubblico eterogeneo, quindi il traffico che si ottiene non è al 100% dei migliori per chi vuole farsi pubblicità e ad esempio una persona vegetariana potrebbe essere tempestato di pubblicità non desiderata, come la nuova SteakHouse in centro. La pubblicità, come sempre, deve essere targetizzata, ossia indirizzata ad un bacino di utenti interessati o che potrebbero essere interessati. Per questo motivo nasce l’esigenza da parte dei nuovi marketer digitali di trovare nuovi canali dedicati che hanno quasi tutti per base la realizzazione di un nuovo sito web.
Perchè un sito web?Per chi si presta a pubblicizzarsi in rete il primo step è quello di creare un sito web con nome a dominio che richiami il tipo di attività commerciale oppure il proprio brand, in modo da rendersi facilmente riconoscibile. Il secondo step è invece quello di portare traffico di qualità alla propria pagina, con strategie SEO e SEM, ma anche Social. Il sito web dovrebbe raccontare la storia dell’attività essere di facile consultazione, accessibile dagli smartphone, chiaro, graficamente bello e che abbia i contatti in bella vista. Una volta che il sito web è stato realizzato da una web agency o da un freelance occorre pianificare una strategia pubblicitaria a breve o lungo termine, che porti risultati misurabili e che sia fatta intelligentemente. Tutto questo non è mai semplice da applicare e solo i veri professionisti del settore sanno davvero come attuare questa strategia e coordinare budget e risorse per raggiungere gli obiettivi. Ed ecco spiegato il perchè di questo boom di nuove web agency a Palermo e in Provincia.
