Il Mac non si avvia: perché?

Il tuo Mac non si accende più? Premi il tasto di accensione e non si avvia più? Niente panico, potrebbe semplicemente trattarsi di un problema momentaneo, facilmente risolvibile. Nonostante sia un sistema operativo molto affidabile, anche i computer Apple non sono immuni da guasti improvvisi ed è possibile che possano riscontrare problemi di hardware. I motivi potrebbero essere vari: un errore nell’istallazione di un applicazione che ha modificato pesantemente il comportamento del sistema, un aggiornamento bloccato bruscamente (ad es. per via di un’interruzione di elettricità). E allora cosa puoi fare quando il Mac si rifiuta di partire? Esistono diversi rimedi oppure puoi richiedere aiuto a un centro assistenza apple Palermo, come Riparo Store, con un Preventivo Sempre Gratuito.

Cosa fare per riavviare Mac

Quando un Mac non riesce ad avviarsi, possiamo provare diverse strade. La prima è senza dubbio assicurarti che il Mac sia collegato ad una fonte di alimentazione. Se il cavo o l’alimentatore sono danneggiati, prova a sostituirli oppure ad utilizzare una presa di corrente diversa. Se si sta utilizzando un MacBook e la sua batteria è completamente morta, potrebbe essere necessario attendere qualche minuto dopo averlo collegato alla corrente, prima di accenderlo: l’avvio e l’accensione del Mac non è mai contestuale alla messa in carica. Se il dispositivo si trova in uno stato di blocco e non risponde alla pressione del pulsante di accensione è possibile risolvere il problema staccando la batteria. Su Mac desktop, scollega il cavo di alimentazione per quindici secondi.

Ricollegalo, attendi altri cinque secondi e infine premi il pulsante di accensione per accendere il Mac. Su un MacBook moderno senza una batteria rimovibile basta premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per dieci secondi per forzare l’arresto. Se invece il tuo Mac si accende ma non si avvia correttamente, ad esempio rimane sulla schermata della mela o schermo nero o bianco o altro ancora, è necessario passare alla modalità di ripristino e controllare il disco di avvio. Per farlo, la soluzione più semplice sarebbe ricorrere ad un boot su un dispositivo diverso: puoi utilizzare un disco rigido di avvio, un dispositivo di avvio di emergenza come ad esempio un dispositivo USB avviabile, oppure un DVD di installazione contenente OS X. Una volta che il Mac conclude l’avvio, utilizzare la funzione First Aid Utility Disco per verificare e riparare il disco rigido.

Altri consigli

Per eseguire l’avvio da un altro disco rigido o da un dispositivo flash USB, tenere premuto il tasto option e avviare il Mac. Apparirà il gestore di avvio, che consente di selezionare il dispositivo da cui avviare. Per avviare dal DVD di Recovery, riavviare il Mac tenendo premuto il tasto command + R. Una volta che il Mac si conclude l’avvio, utilizzare la funzione First Aid Utility Disco per verificare e riparare il disco rigido. Al termina della formattazione esci da Utility Disco e clicca sulla voce Reinstalla macOS. A questo punto dovrai attendere l’installazione del nuovo sistema e seguire le info che appariranno sullo schermo.

Se il tuo Mac non si riavvia o spesso si blocca, potresti procedere all’installazione di programmi che ti aiutino ad ottimizzare le prestazioni del sistema oppure fare una scansione con un apposito antivirus per capire se sono presenti malware che causano il malfunzionamento del tuo Mac. È sempre bene fare una scansione settimanale ed eliminare tutti i dati inutili o salvati in automatico. Se nonostante tutti questi consigli non riesci ancora ad avviare o accendere il tuo Mac, allora è molto probabile che il tuo Mac abbia un serio problema hardware. Quindi sarà necessario rivolgerti ad un Apple Store per far risolvere il problema oppure acquistarne uno nuovo.