I vantaggi di richiedere la carta di credito online
di Redazione
22/01/2019
La richiesta di una carta di credito online comporta diversi vantaggi. Tra questi, il più importante è il risparmio di tempo. Infatti, non si è più costretti a recarsi in banca e prenotare un appuntamento per completare l'operazione. Fino a qualche anno fa, era quasi impossibile richiedere la carta di credito online. I correntisti avevano infatti l'obbligo di prendere appuntamento presso la filiale della propria banca, durante il quale avrebbero poi presentato richiesta formale della carta. Oggi invece l'intera procedura può essere completata con un click, tramite il sito ufficiale dell'istituto di credito. Così facendo si risparmia tempo e denaro. Negli ultimi anni, sono migliaia gli utenti che hanno richiesto con successo la carta di credito online associata al loro conto, ricevendo in cambio una risposta positiva dal proprio istituto di credito. Non hanno avuto bisogno né di prenotare alcun incontro con l'ufficio preposto per la pratica né di recarsi personalmente alla banca, ricevendo la carta di credito nei tempi prestabiliti. In genere, trascorrono dai 10 ai 15 giorni prima che si riceva la carta al domicilio indicato al momento della richiesta. Un altro vantaggio è dato dai benefici che alcuni istituti di credito assegnano agli utenti online, grazie ai quali diminuiscono le spese correlate alla gestione annuale della carta di credito e al suo utilizzo. Alcune banche tendono a concedere dei benefit per incentivare il processo online della richiesta della carta di credito. Non bisogna poi dimenticare un altro fattore fondamentale. Negli ultimi anni sono stati compiuti passi da gigante sulla sicurezza informatica, in modo da garantire la certezza che l'operazione sia al 100% sicura e priva di rischi per i dati sensibili dell'utente.
Come richiedere la carta di credito onlinePer richiedere la carta di credito online, il primo passo da compiere è collegarsi al sito ufficiale dell'istituto di credito o della compagnia di servizi finanziari come Diners Club. Una volta che si è nella home page, è necessario trovare la sezione dove è possibile effettuare la richiesta. I documenti indispensabili da avere con sé al momento della domanda sono: carta di identità (in alternativa vanno bene anche il passaporto o la patente), tessera sanitaria o codice fiscale. I documenti vengono richiesti in formato cartaceo o digitale. Ciò significa che prima della richiesta devono già essere pronti in uno dei due formati indicati qui sopra. Unitamente alla carta di credito, si riceve al domicilio indicato anche il codice PIN.
ConclusioniA differenza degli anni passati, richiedere la carta di credito online oggi è alla portata di tutti i correntisti che abbiano il conto corrente presso un istituto di credito presente online con un proprio sito web. I passaggi da seguire sono immediati e di facile comprensione anche per i meno esperti.
