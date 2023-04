Capodanno romantico in coppia a Roma: ecco cosa fare

Roma è una città che si presta a trascorrere un capodanno romantico per le sue vie, in quanto offre una serie di scorci decisamente unici e alcuni bel vedere che lasciano decisamente senza fiato.

Sul sito capodannoroma.org troverai una serie di spunti per ville, ristoranti e locali alla moda, mentre in questo articolo ti suggeriremo cosa fare e quali quartieri scegliere per vivere al meglio l’ultima notte dell’anno.

Cosa fare a Capodanno a Roma

– Passeggiata a Trastevere per immergerti nel clima autentico della Capitale

Se è il primo capodanno che trascorri nella Capitale, il consiglio è di immergerti nella sua parte più autentica.

Trastevere, con i suoi vicoli e le numerose trattorie tipiche, offre uno scorcio della Roma del passato con un tocco moderno e alla moda per quanto concerne l’offerta e i servizi.

Il suggerimento è di prenotare un ristorante con largo anticipo, poiché si tratta di una zona presa d’assalto quando si parla di queste serate di festa.

Potrai ammirare i fuochi d’artificio che partono da ogni zona di Roma direttamente dalla meravigliosa Piazza Trilussa, sedendoti sui gradini e osservando gli artisti di strada con i loro spettacoli creativi.

– Fori imperiali e Colosseo

Negli ultimi anni, il clou dei festeggiamenti che si sono svolti nella Capitale si sono concentrati proprio in questa zona.

Sono moltissime le persone che percorrono via dei Fori Imperiali e raggiungono l’imponente Colosseo illuminato, regalandosi attimi di maestosa storia mentre i fuochi d’artificio squarciano il cielo invernale.

Se desideri godere appieno dello spettacolo, il consiglio è di arrivare sul posto qualche ora prima, così da prendere un posto prima che la folla diventi maggiormente pressante.

Pertanto, potrà mangiare in zona e intorno alle 22 iniziare la tua passeggiata nella storia della Città Eterna, vestita a festa per l’occasione.

– Gianicolo

Uno dei luoghi più romantici di Roma nel corso dell’intero anno è proprio il Gianicolo, che con la sua visuale rapisce il cuore delle coppie di romani e di turisti.

Se desideri stupire la tua dolce metà con una città illuminata ai vostri piedi e una location curata e storica, questo è il posto giusto per aprire lo champagne la sera di Capodanno.

Potrà capitare di avere a fianco delle coppie che si giurano amore eterno proprio a Capodanno, essendo uno dei posti più quotati per le proposte di matrimonio.

Chissà se possa venire anche a te la stessa idea…

– Lo zodiaco

Se chiedi a un romano dove ha portato la fidanzata durante la loro prima uscita, almeno la metà della popolazione maschile ti risponderà Lo Zodiaco.

Parliamo di una terrazza che affaccia su una Roma illuminata in tutto il suo splendore, quasi un balcone privato che però in occasione di Capodanno potrebbe risultare parecchio affollato.

Per un boost di romanticismo puoi decidere di organizzare un pic nic direttamente sul posto, portando una bottiglia da stappare e due flute per brindare al nuovo anno che inizia.

Potrai osservare i molti fuochi d’artificio pubblici o privati che si innalzano al cielo e conservare negli occhi e nel cuore questo spettacolo incantato.

– Circo Massimo e giardino degli aranci

Il Circo Massimo è spesso location di eventi dati i suoi ampi spazi, quindi è probabile che a Capodanno tu possa trovare un concerto oppure una kermesse di vario genere.

Potrai poi spostarti presso il suggestivo giardino degli aranci, un luogo appartato che si caratterizza per graziosi alberi da frutto e per una visuale impareggiabile sul centro di Roma, affacciandosi dalla nota terrazza.

Potrai portare con te cibo e bevande per organizzare un pic nic, oppure mangiare presso un ristorante in zona e poi fare una passeggiata alla scoperta di questa meraviglia nascosta.

Ricorderai con gioia questo Capodanno lontano dai locali e molto intimo e romantico.