Andamento delle richieste dei prestiti in Sicilia
di Redazione
23/10/2020
La situazione dei prestiti in Italia è molto variegata. In generale gli ultimi dati a disposizione sull’argomento mettono in evidenza che i prestiti personali sono in costante aumento. Una situazione che si riscontra anche in Sicilia, che rispecchia un panorama più generalizzato che interessa tutto il nostro Paese. Non bisogna dimenticare, in questo settore, come l’aver affrontato e il continuare a gestire la pandemia di Covid 19 abbiano determinato una serie di conseguenze economiche, soprattutto per le attività che hanno avuto delle perdite consistenti in seguito al lockdown imposto dalle autorità governative per frenare l’impennata dei contagi. Tutto ciò ha portato i nostri connazionali a correre ai ripari, chiedendo più soldi alle banche o agli enti finanziari.
In quali regioni si richiedono più prestitiGli ultimi dati disponibili sull’argomento dei prestiti in Italia mettono in evidenza che negli ultimi mesi ci sono alcune regioni in cui la richiesta di prestiti si è registrata in maniera molto significativa. In particolare la Sicilia in quest’ambito si posiziona al secondo posto, subito dopo la Campania. Quindi possiamo dire che proprio in Sicilia i nostri connazionali sono più spinti a fare richieste di prestiti di vario tipo. Esaminando i dati in dettaglio, si può vedere come il 50% delle richieste sia finalizzato ad ottenere maggiori liquidità. Proprio questo genere di prestito interessa i nati fra il 1960 e il 1980. Invece per il 27% delle domande prevale la generazione più giovane nata tra il 1981 e il 1995. Stiamo vivendo un momento molto delicato per l’economia e in particolare al Sud aumentano le richieste dei prestiti, anche se per esempio in Sicilia e in altre regioni meridionali si nota come i mutui siano meno richiesti rispetto ai prestiti personali e a quelli finalizzati.
Il trend negativo delle bancheI dati che si riferiscono alla Sicilia e, a livello generale, a tutto il nostro Paese mettono in evidenza un altro aspetto di cui non si può non tenere conto, per giudicare l’andamento dei prestiti. Infatti, al di là di quelle che possono essere state le conseguenze determinate dalla pandemia, è vero anche che le banche italiane soffrono la crisi almeno da dieci anni, così come rivelano le cifre messe a punto dall’Osservatorio dell’Agenzia Giornalistica di Italia. Secondo questi dati i finanziamenti concessi alle imprese cominciano ad essere ridotti. Per le banche si considerano dei veri e propri crolli che fanno pensare ad un trend negativo soprattutto per quanto riguarda l’erogazione del credito alle aziende. Allo stesso tempo sembrerebbe essere in controtendenza, ma in realtà non lo è ad un’analisi più attenta il fatto che aumentano le richieste dei finanziamenti. Un report di Prestitisenzabusta ha evidenziato un leggero aumento delle richieste di prestiti personali in Sicilia. È un dato molto importante di cui tenere conto, per comprendere più a fondo la situazione variegata che si evince nel nostro Paese.
Quali sono i prestiti più richiesti in fase post Covid 19I prestiti personali sicuramente sono fra i più richiesti nella fase dopo il lockdown. Infatti, come abbiamo già evidenziato precedentemente, gli italiani hanno più bisogno di una maggiore liquidità. I vari osservatori che si occupano di analisi economiche comunque rivelano a questo proposito che non sono soltanto i prestiti personali che sono in aumento. Infatti si nota nella fase post Covid 19 anche una crescita dei finanziamenti finalizzati, quelli che vengono richiesti perché sono legati ad un determinato scopo da raggiungere. I prestiti finalizzati in particolare hanno fatto registrare un aumento che corrisponde al +245%. I prestiti personali sono aumentati del +50%. Al terzo posto possiamo includere le domande per i mutui, con una percentuale comunque consistente, che è pari al +48%. Se poi ci vogliamo interrogare per che cosa gli italiani richiedono questi prestiti, possiamo dire che più del 30% dei nostri connazionali avrebbe domandato un finanziamento per poter ottenere un’auto nuova. Gli enti finanziari o gli istituti di credito mediamente mettono a disposizione per questo tipo di finanziamento una cifra di 14.000 euro. Una situazione che vale per tutto il nostro Paese in generale, ma che è più evidente in alcune regioni che più sembrano stiano soffrendo gli effetti della crisi economica, come appunto la Sicilia. Al Nord Italia le tendenze sembrano comunque avere un andamento leggermente differente rispetto al Meridione.
