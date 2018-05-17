I pronostici di Serie A giorno per giorno su Comparabet

Aumentano sempre di più le persone che hanno deciso di sfruttare la tecnologia per il proprio divertimento nel tempo libero. Grazie alla

, anche l’universo delle scommesse ha fatto dei giganteschi passi in avanti in tal senso.

Non a caso, al giorno d’oggi, ci sono tanti portali che offrono un servizio decisamente importante per tutti coloro che amano le

, non solo sul calcio, ma su ogni tipo di disciplina sportiva. Stiamo parlando di quelle piattaforme che offrono la possibilità di effettuare il confronto delle quote, in maniera tale da poter individuare con maggiore facilità quelle che sono più adatte su cui puntare.

ComparaBet.it, un punto di riferimento per gli appassionati

Nel corso degli ultimi mesi, c’è una piattaforma che è cresciuta in misura senz’altro maggiore rispetto a tutte le altre: si tratta di

, che mira a diventare un punto di riferimento a tutti gli effetti per gli appassionati di scommesse sul mondo del calcio e non solo.

I pronostici di oggi da Comparabet

possono dare senz’altro una mano a orientare le proprie scommesse, andando alla ricerca solo ed esclusivamente di quelle quote che possono portare in dote un reale vantaggio e far schizzare verso l’alto le chance di ottenere una schedina vincente. Su Comparabet.it c’è la possibilità di trovare non una, ma ben sette sezioni tematiche, in cui c’è la possibilità di fare una vera e propria full immersion non solo in riferimento a

, ma anche in relazione alle migliori offerte che vengono messe a disposizione da parte dei più rinomati e diffusi bookmakers che operano sul mercato italiano.

Una piattaforma che permette di trovare tantissimi consigli e anche delle indicazioni che si potrebbero rivelare decisamente preziose nel momento in cui c’è da fare delle scelte. È chiaro che gli appassionati di calcio si trovano di fronte a indiscrezioni, novità e una mole impressionante di informazioni. Il focus primario, come detto in precedenza, riguarda la Serie A, ma ci sono anche una serie di canali che hanno ad oggetto i campionati più importanti a livello europeo. Si tratta della

, senza dimenticare anche i tanti approfondimenti correlati alle più importanti competizioni a livello europeo, come Champions League ed Europea League.

Palermo, cosa attendersi dalla prossima stagione

Rimanendo entro i confini italiani, ci sono tanti appassionati di scommesse che sono fermamente convinti che la prossima stagione sarà quella in cui il Palermo riuscirà a riconquistare la serie cadetta. Anche per il

, si tratta di un’annata davvero molto importante, dato che ha un’occasione più unica che rara, ovvero riportare il Palermo verso le categorie dove merita di stare e dare una svolta alla sua carriera.

Giacomo Filippi ha preso la decisione di restare sulla panchina dei rosanero con l’intento di prendere il posto di Boscaglia: il compito che pesa sulle sue spalle non è di sicuro esente da pressioni, dal momento che la prossima stagione sarà fondamentale per il Palermo, che deve inevitabilmente fare di tutto per

.

Ecco spiegato il motivo per cui in tanti sono convinti che

, visto che mister Filippi potrebbe avere stimoli aggiuntivi, derivanti dal fatto che si tratta della più importante occasione della sua carriera. L’uomo giusto al posto giusto? I numeri negli scontri precedenti contro il Palermo dicono di sì, ma sarà poi il campo l’ultimo giudice supremo.